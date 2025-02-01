  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৫ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
জকসুতে ১৩ দফা ইশতেহার দিলো ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিতকরণ ও আবাসন সংকট নিরসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ১৩ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেল।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহীদ রফিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব ইশতেহার পাঠ করেন। পরে প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থীরা পর্যায়ক্রমে ইশতেহারের বিভিন্ন দফা উপস্থাপন করেন।

ছাত্রদল ও ছাত্র অধিকার সমর্থিত প্যানেলের ১৩ দফার মধ্যে রয়েছে– গণতান্ত্রিক ও সুরক্ষিত ক্যাম্পাস নিশ্চিতকরণ; আবাসন সংকটের স্বপ্ন ও দীর্ঘ মেয়াদি সমাধান; মূল ক্যাম্পাসের অবকাঠামোগত সংস্কার, সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজের দ্রুত সমাপ্তি নিশ্চিতকর; পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ; মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্যবিমা নিশ্চিতকরণ; শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন; হয়রানি মুক্ত ও দ্রুততর প্রশাসনিক সেবা নিশ্চিতকরণ; কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্যারিয়ার উন্নয়ন ও নেটওয়ার্কিং শক্তিশালীকরণ; ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ; নারী শিক্ষার্থীদের অধিকার সুরক্ষা; বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সুরক্ষা, সবুজায়ন; আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ।

এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে একেএম রাকিবকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী। তারা হলেন চন্দন কুমার দাস, রাকিব হাসান ও মাশরুফ আহম্মেদ।

এসময় প্রার্থীরা বলেন, জবিয়ানদের অধিকার রক্ষার এই লড়াইয়ে আজ অনৈক্যের কোনো স্থান নেই। তাই বৃহত্তর স্বার্থে এবং একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসময় ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী রাকিবকে পূর্ণ সমর্থন দেয়ার ঘোষণাও দেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের অন্যান্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

