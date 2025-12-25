জবি ক্যাম্পাসে জামাল ভুঁইয়া

  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) এসেছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভুঁইয়া। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে ক্যাম্পাসে এসে শহীদ সাজিদ ভবন, প্রক্টর অফিস ঘুরে প্রোগোজ স্কুলের মাঠে সাংবাদিক ও ফ্যানদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এসময় জামাল ভুঁইয়া বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো এসেছি। অনেক ভালো লাগছে। এটি অনেক পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ৩০ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচন। আপনাদের সবার প্রতি শুভ কামনা। আমি আবার আসবো ইনশা আল্লাহ।

এসময় জাতীয় ছাত্র শক্তি সমর্থিত ‌‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মো. ফয়সাল মুরাদ বলেন, আমরা স্পোর্টস কার্নিভালের সময় জামাল ভুঁইয়াকে ক্যাম্পাসে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু তখন সূচি না পাওয়ায় সম্ভব হয়নি। এই প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশ ফুটবলের অন্যতম সুপারস্টার জামাল ভুঁইয়া। তার মাধ্যমে বাংলাদেশ ফুটবলের এই নতুন ধারা উন্মোচিত হয়েছে।

এসময় এই সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলটির ভিপি পদপ্রার্থী কিশোয়ার আনজুম সাম্য, ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী ফেরদৌস হাসান সোহান, কার্যনির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী সিনহা ইসলাম অর্না এবং ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ক্রীড়া সম্পাদক কামরুল হাছান নাফিজসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

