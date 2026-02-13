  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাট-১

জামায়াতের প্রার্থী মশিউর রহমান খান বিজয়ী

প্রকাশিত: ০৬:৫৩ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাগেরহাট-১ (চিতলমারী, ফকিরহাট ও মোল্লাহাট) আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা মশিউর রহমান বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এই আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৬৬ ভোট পেয়েছেন।

তার নিকটতম প্রার্থী বিএনপির কপিল কৃষ্ণ পেয়েছেন ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৫৯০ ভোট। তিনটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে ১৪৭টি কেন্দ্র ছিল।

তিনটি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দপ্তর থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

