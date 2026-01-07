রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
যৌন নিপীড়নের দায়ে সহযোগী অধ্যাপক সাদিকুল বরখাস্ত
যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সাদিকুল ইসলাম সাগরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) রাতে ৫৪৫ নম্বর সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এর আগে, আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সাঈদা আঞ্জুকে আহ্বায়ক করে ১৭ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল আলিম, অধ্যাপক শাহীন জোহরা, অধ্যাপক সালমা আক্তার ও অধ্যাপক পিটার। এছাড়াও কমিটিতে ৬টি ব্যাচ থেকে ১ জন করে ছাত্র ও ছাত্রীসহ মোট ১২ শিক্ষার্থী যুক্ত ছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ বলেন, তদন্ত কমিটির সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় থাকা ড. সাদিকুল ইসলাম সাগরকে স্থায়ী বরখাস্ত করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তিনি পেনশনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাবেন না।
মনির হোসেন মাহিন/এনএইচআর/এএসএম