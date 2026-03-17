ঢাবি কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক আবুল কালাম সরকার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। তার এ নিয়োগের ফলে কলা অনুষদের নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম সরকার।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩ এর ১ম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী তাকে কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।
১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ও উর্দু বিভাগ থেকে ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে বিএ (সম্মান) এবং ২০০০ সালে একই বিষয়ে এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। বিএ (সম্মান) পরীক্ষায় সম্মিলিতভাবে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ায় তিনি এটর্নি আলমগীর স্বর্ণপদক পান। ফলে তিনি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বৃত্তি লাভ করেন। এমএ পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য তিনি লাভ করেন ডক্টর আবেদা হাফিজ স্বর্ণপদক। তিনি ২০০৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ফারসি ও উর্দু বিভাগে ফারসি বিষয়ে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক।
অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার ২০১১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গানুবাদে ফারসি সাহিত্যচর্চা ১৯৭১-২০০৫ শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। ২০১২ সালে ইরান সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইমাম খামেনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ফারসি ভাষায় উচ্চতর কোর্স সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশে ফারসি অনুবাদ সাহিত্য ১৯৭১-২০০৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ গবেষণা গ্রন্থ নির্বাচিত হওয়ায় তিনি ২০১৮ সালের ‘ডিনস একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড ফর টিচার্স’ লাভ করেন।
২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক আবুল কালাম সরকার। এরই মধ্যে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত ৫০টিরও অধিক আন্তর্জাতিক সেমিনারে ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। দেশ-বিদেশের জার্নালে এ প্রর্যন্ত তার প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৫৩টি।
