প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
রাবিপ্রবির প্রকল্প পরিচালক বরখাস্ত

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পপনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) আবদুল গফুরকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ জুনাইদ কবির স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আবদুল গফুরের বিরুদ্ধে আইসিটিসংক্রান্ত অপরাধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরুদ্ধে অস্থিরতা তৈরি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের সভায় অভিযোগ বিশদভাবে আলোচনা করে সভায় উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে আবদুল গফুরকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থান ও অনুপ্রবেশ করতে পারবেন না। বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোশ ভাতা প্রাপ্য হবেন। এ আদেশ জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

