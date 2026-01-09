ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
এককালীন ফি দুবার আদায়, ১৬ লক্ষাধিক টাকা ফেরত পাবে শিক্ষার্থীরা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আবাসিক হলে আবাসন সুবিধা পেতে ‘এককালীন’ ফি দ্বিতীয়বার আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। দীর্ঘদিন ধরে ভর্তির সময়ে ‘হল অ্যাটাচমেন্ট ফি’ বাবদ এককালীন ৫০০ টাকা দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তা দ্বিতীয়বার আদায় করছে হল প্রশাসন। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
হল প্রশাসনের দাবি, এ বিষয়ে আগামী মিটিংয়ের সিদ্ধান্তে শিক্ষার্থীদের পক্ষে রায় হবে। এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে বর্তমানে আটটি আবাসিক হলে অবস্থানরত তিন হাজার ৩৫৫ জন আবাসিক শিক্ষার্থী ৫০০ টাকা হারে মোট ১৬ লাখ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা ফেরত পাবেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবার ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হল ফি বাবদ মোট ৯১৫ টাকা আদায় করা হয়। এর মধ্যে এককালীন হল অ্যাটাচমেন্ট ফি হিসেবে ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে কোনো শিক্ষার্থী হলে আবাসিকতা নিতে গেলে তাকে পুনরায় হল অ্যাটাচমেন্ট ফি বাবদ ৫০০ টাকা ফিসহ মোট তিন হাজার ১৮০ টাকা দিতে হয়।
আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত নির্দেশনায় নিয়ম উপেক্ষা করে একজন শিক্ষার্থীর প্রথম বর্ষ প্রথম সেমিস্টার ফি বাবদ তিন হাজার ১৮০ টাকার বিষয়ে উল্লেখ আছে। এরমধ্যে এককালীন হল অ্যাটাচমেন্ট ফি হিসেবে দ্বিতীয়বার ৫০০ টাকা নেওয়া হয়। তবে পরবর্তী বর্ষগুলোতে নিয়ম অনুযায়ী দুই হাজার ৬৭২ টাকা করেই নিচ্ছে হল প্রশাসন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আল ফিকহ অ্যান্ড ল বিভাগের শিক্ষার্থী মিশুক শাহরিয়ার বলেন, “যে ফি এককালীন হিসেবে দেখানো হয়েছে তা আবার নেওয়া হলে ‘এককালীন’ হিসেবে দেখানো অযৌক্তিক। বিষয়টি স্পষ্টভাবে না জানার কারণে আমরা ভর্তির সময় টাকা পরিশোধের পরেও আবাসিকতা নেওয়ার সময় একই ফি পুনরায় পরিশোধ করছি। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।”
অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ মোবারক বলেন, ‘ভর্তির সময় ফি কাঠামোতে হল অ্যাটাচমেন্ট ফি (এককালীন) উল্লেখ থাকায় ভেবেছিলাম, এই ফি আর কখনো দিতে হবে না। কিন্তু হলে আবাসিকতা নিতে গেলে পুনরায় একই খাতে ফি দিতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা আমাদের জন্য আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে।’
এ বিষয়ে প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক ড. জালাল উদ্দিন বলেন, ‘কয়েকদিনের মধ্যে আমরা মিটিংয়ে বসবো। তখন এ বিষয়ে আলোচনা করবো। শিক্ষার্থীদের পক্ষে রায় যাবে অবশ্যই। যদি হল অ্যাটাচমেন্ট ফি (৫০০ টাকা) দুবার নেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার্থীদেরকে এটি ফেরত বা ভবিষ্যতে ফি পরিশোধের সময় সমন্বয় করা হবে।’
ইরফান উল্লাহ/এসআর/এএসএম