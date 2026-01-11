জবির বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ হচ্ছে এ সপ্তাহেই
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীদের জন্য ঘোষিত বিশেষ বৃত্তির তালিকা চলতি সপ্তাহেই প্রকাশ করা হবে। একইসঙ্গে জানুয়ারির মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
রোববার (১১ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) চেয়ারম্যানের জরুরি বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বৈঠকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমিন, জকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) মো. রিয়াজুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) আব্দুল আলীম আরিফ এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) মাসুদ রানা।
বৈঠকে শিক্ষার্থীদের বিশেষ বৃত্তি, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর, দ্বিতীয় সমাবর্তন আয়োজন এবং ডিনস অ্যাওয়ার্ড সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠক শেষে জকসুর ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ইউজিসির বরাবর অর্থ ছাড়ের বিষয়ে চিঠি এলেও এখনো অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে অর্থ উপদেষ্টার সঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি আরও বলেন, এ সপ্তাহের মধ্যেই বিশেষ বৃত্তির তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং চলতি মাসের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে, ইনশাআল্লাহ।
দ্বিতীয় ক্যাম্পাস প্রসঙ্গে ভিপি বলেন, দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের মাস্টারপ্ল্যান ইতোমধ্যে ইউজিসিতে জমা দেওয়া হয়েছে। ইউজিসি বর্তমানে প্ল্যানটি পর্যালোচনা করছে। আগামী ১৫ জানুয়ারির মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
এ ছাড়া দ্রুত দ্বিতীয় সমাবর্তন আয়োজনের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইউজিসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। এ বিষয়ে ইউজিসি কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে।
টিএইচকিউ/জেএইচ/এমএস