শাবিপ্রবির ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে ক্লাস কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শাবিপ্রবির ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ১ম বর্ষ ১ম সেমিস্টার ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রেক্ষিতে ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ১২ জানুয়ারি দুপুর ২টা হতে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস-কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা এ ইউনিটের ১৩ জানুয়ারি এবং বি ইউনিটের ১৪ জানুয়ারি সিলেট ও ঢাকা শহুরের বিভিন্ন উপকেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।

