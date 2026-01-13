শাবিপ্রবির এ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮১.৮১ শতাংশ

শাবিপ্রবির এ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮১.৮১ শতাংশ
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপস্থিতির হার ৮১.৮১ শতাংশ।
মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভর্তি কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম।
তিনি জানান, প্রথমদিনে এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকার কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিতির হার ৮২.৯৮ শতাংশ এবং সিলেটে ৭৬.৫৪ শতাংশ। সে হিসেবে এ ইউনিটে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৮১.৮১ শতাংশ।
এবারে এ ইউনিটের ৯৮৫ আসনের বিপরীতে অংশ নিয়েছে ৫২ হাজার ৮২৩ শিক্ষার্থী। আগামীকাল বুধবার বি-ইউনিটের (বিজ্ঞান+মানবিক+বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এসএইচ জাহিদ/এএইচ