শাবিপ্রবির এ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি ৮১.৮১ শতাংশ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৩ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে উপস্থিতির হার ৮১.৮১ শতাংশ।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ভর্তি কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম।

তিনি জানান, প্রথমদিনে এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ঢাকার কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিতির হার ৮২.৯৮ শতাংশ এবং সিলেটে ৭৬.৫৪ শতাংশ। সে হিসেবে এ ইউনিটে গড় উপস্থিতির হার ছিল ৮১.৮১ শতাংশ।

এবারে এ ইউনিটের ৯৮৫ আসনের বিপরীতে অংশ নিয়েছে ৫২ হাজার ৮২৩ শিক্ষার্থী। আগামীকাল বুধবার বি-ইউনিটের (বিজ্ঞান+মানবিক+বাণিজ্য) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

