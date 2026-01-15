ঢাবির বাসে ৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের হামলা, থানায় ডাকসুর অভিযোগ

ঢাবির বাসে ৭ কলেজ শিক্ষার্থীদের হামলা, থানায় ডাকসুর অভিযোগ
রাজধানীর সায়েন্সল্যাব মোড়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের চলমান অবরোধের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) একটি বাসে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এতে সাংবাদিকসহ অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।
এ ঘটনায় অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে শাহবাগ থানায় অভিযোগ দায়েরের ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাবির টিএসসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডাকসুর সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ।
এ সময় মুসাদ্দিক বলেন, ঢাবির বাসে হামলাকারীরা কোনো শিক্ষার্থী হতে পারে না, শিক্ষার্থী নামের পরগাছা। সাত কলেজের দাবি-দাওয়া তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নয়। তাদের দাবি সরকারের কাছে।
তিনি বলেন, ঢাবির বাসে ছোড়া পাথর আমাদের হৃদয়ে আঘাত করেছে। এ ঘটনায় আমাদের শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে নির্জীব হয়ে বসে থাকার সুযোগ নেই। আমরা প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি। তবে এ পর্যন্ত কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখা যায়নি। আমরা ডাকসুর পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে এখন আনুষ্ঠানিকভাবে শাহবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের করবো।
ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য আফসানা আক্তার বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বরাবরই দেশের সংকটময় মুহূর্তে পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আজ কিছু দুষ্কৃতকারী আমাদের বাসে হামলা চালিয়েছে।
তিনি বলেন, সাত কলেজের সমস্যা একদিনে সমাধানের মতো না। আমরাও তাদের সমস্যার সমাধান চাই। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তাদের একটা অংশ আমাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবে। ফলে তারা আজ আমাদের বাসে হামলা চালিয়েছে। আমরা এ ন্যক্কারজনক হামলার নিন্দা জানাচ্ছি। একইসঙ্গে হামলাকারীদের অবিলম্বে আইনের আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।
