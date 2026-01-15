শাকসু নির্বাচন
২৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের
২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ নির্বাচন (শাকসু)। এ সময়ের সঙ্গে মিল রেখে ২৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ইশতেহার তুলে ধরেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির ও জিএস প্রার্থী মুজাহিদুল ইসলাম।
ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ২৮ দফা ইশতেহারের মধ্যে রয়েছে, জুলাই কর্নার স্থাপন এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জড়িতদের বিচার নিশ্চিতকরণ; একাডেমিক ক্যালেন্ডারে শাকসু অন্তর্ভুক্ত করা; শতভাগ আবাসন নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ এবং অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতকরণ; নিরাপদ ও শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা; আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সংরক্ষণ; আজাদী আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা সমুন্নত রাখা।
এছাড়া গবেষণা কার্যক্রম সমৃদ্ধকরণ; দক্ষতা ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও সফট স্কিল বৃদ্ধি, উচ্চশিক্ষা মেন্টরিং; আন্তর্জাতিক সংযোগ জোরদার ও বৈশ্বিক শিক্ষা নিশ্চিতে উদ্যোগ গ্রহণ; টিউশন অ্যাপ চালু এবং বৃত্তি কার্যক্রম; নিরাপদ ক্যাম্পাস নিশ্চিত; শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কঠোর আইনগত পদক্ষেপ; অনলাইনে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সাইবার সেল গঠন; স্মার্ট সলিউশন ও প্রযুক্তিগত সুবিধা বৃদ্ধি; স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং দুর্নীতিমুক্ত ক্যাম্পাস গড়ে তোলা।
ইশতেহারের মধ্যে আরও রয়েছে, নারীদের জন্য নিরাপদ ক্যাম্পাস ও মর্যাদাপূর্ণ ন্যায্য অধিকার নিশ্চিতকরণ; পরিবেশবান্ধব ও সবুজ ক্যাম্পাস গঠনে সমন্বিত উদ্যোগ; আইনি সেবা ও মানবাধিকার সুরক্ষা; মেডিকেল সেন্টারের আধুনিকায়ন ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ; র্যাগিং ও হয়রানিমুক্ত শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত; ক্যাম্পাস ও সংলগ্ন এলাকায় প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা সেল গঠন; মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান কার্যকর; মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ও সহায়ক ক্যাম্পাস গড়ার অঙ্গীকার; সাহিত্য ও চিন্তায় বহুমাত্রিকতাকে ধারণ এবং খেলাধুলার পরিসর বৃদ্ধির অঙ্গীকার করা হয়েছে।
ইশতেহার ঘোষণাকালে ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির বলেন, দীর্ঘ ২৮ বছর পর আমাদের কাঙ্ক্ষিত শাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২৮ বছরের এ সময়ের সঙ্গে মিল ও শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো সামনে রেখে আমরা ২৮ দফা ইশতেহার ঘোষণা করছি।
এসএইচ জাহিদ/আরএইচ