শাকসুর প্রচারণা শেষ হচ্ছে রোববার
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নির্বাচনের আচরণবিধিমালা অনুযায়ী ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রচারণা শেষ করতে হবে।
এদিকে নির্বাচনে প্রচারণার সময় আর বৃদ্ধি করা হবে না বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশন অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোহাদ্দেছ জাগো নিউজকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
২০ জানুয়ারি সকাল ৯টায় শুরু হবে শাকসুর ভোটগ্রহণ। নির্বাচনের আচরণবিধিমালায় বলা হয়েছে, প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকে ভোটগ্রহণ শুরুর হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রচার প্রচারণা করতে পারবেন প্রার্থীরা। সেই হিসেবে রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় শেষ হচ্ছে প্রচার-প্রচারণার সময়।
তবে রাত ১০টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত প্রার্থীরা প্রচারণা চালাতে পারবেন না বলে আচরণ বিধিমালায় বলা হয়েছে।
প্রধান নির্বাচন কমিশন জাগো নিউজকে বলেন, আচরণবিধিমালা অনুযায়ী প্রচারণার সময় আর বৃদ্ধি করা হবে না। এ সময়টাতে নির্বাচনের প্রস্তুতিসহ কমিশনের আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করা হবে।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী ২০ জানুয়ারি হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাভবনসহ মোট ছয়টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। শাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ হাজার ৩০ জন।
এসএইচ জাহিদ/আরএইচ/জেআইএম