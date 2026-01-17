জবির দুই নারী শিক্ষার্থীকে বাজারে হেনস্তা, থানায় জিডি

জবির দুই নারী শিক্ষার্থীকে বাজারে হেনস্তা, থানায় জিডি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) দুই নারী শিক্ষার্থীকে পুরান ঢাকার বাজারে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।
এ ঘটনায় শনিবার (১৭ জানুয়ারি) গেন্ডারিয়া থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন ভুক্তভোগী এক শিক্ষার্থী। এর আগে শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাতে ধুপখোলা বাজারে হেনস্তার ঘটনা ঘটে।
অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম খোকন (৪২)। তিনি স্থানীয় শ্রমিক দলের বহিষ্কৃত নেতা বলে জানা গেছে।
জিডিতে উল্লেখ করা হয়, ওই দুই শিক্ষার্থী কেনাকাটা করতে শুক্রবার রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে সূত্রাপুরের নিজ বাসা থেকে ধুপখোলা বাজারে যান। এসময় খোকন তাদের পেছন থেকে ধাক্কা দেন এবং অশালীন আচরণ ও খারাপ ভাষা ব্যবহার করেন। একপর্যায়ে মারধরের হুমকিও দেওয়া হয় ওই দুই শিক্ষার্থীকে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জকসু) নবনির্বাচিত সমাজসেবা ও শিক্ষার্থীকল্যাণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘গতকাল রাতেই আমি ঘটনাটা বিস্তারিত জেনেছি। আজকে দুপুরে থানায় গিয়ে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেবে বলে আমাদের আশ্বস্ত করেছে। আশা করছি যথাযথ বিচার হবে। নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা চলমান।’
পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্তাধীন থাকায় এখনো কাউকে দোষী হিসেবে চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত করা হয়নি।
গেন্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, ‘অভিযোগটি সাধারণ ডায়েরিভুক্ত করা হয়েছে। বিষয়টি যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
