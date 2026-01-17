  2. ক্যাম্পাস

চবির ‘এ’ ইউনিটের ফল পুনরায় যাচাই, বদলাতে পারে মেধাক্রম

প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। ওএমআর উত্তরপত্রে ত্রুটি ধরা পড়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এ তথ্য জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক সাইদুর রহমান।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারি ফল প্রকাশের পর থেকেই একাধিক পরীক্ষার্থী ফলাফলে অসংগতির অভিযোগ তোলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ডিন ও ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে দুইবার বৈঠক করেন। ওই বৈঠকেই ফল যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। আইসিটি সেলের প্রাথমিক তদন্তে ‘এ’ ইউনিটের ১৭টি ওএমআর উত্তরপত্রে বৃত্তের মাপ ও দূরত্বে অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। এ কারণে সব উত্তরপত্র নতুন করে যাচাই করা হচ্ছে এবং আপাতত ফল স্থগিত রাখা হয়েছে।

আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক সাইদুর রহমান বলেন, ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে আশানুরূপ ফল হয়নি, শিক্ষার্থীদের এমন অভিযোগ পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি দুই দফা বৈঠক করেছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিটি ওএমআর আলাদা করে যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে মেধাক্রমে পরিবর্তন ও আসতে পারে।

উল্লেখ্য, ‘এ’ ইউনিট অধিভুক্ত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, প্রকৌশল ও মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদের মোট ১ হাজার ৯৩টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দেন ৭৯ হাজার ৪১০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পাস করেছেন ৪১ হাজার ৬০৯ জন শিক্ষার্থী।

