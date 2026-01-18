শাকসুর প্রচারণার সময় বাড়লো ১ দিন

শাকসুর প্রচারণার সময় বাড়লো ১ দিন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার সময় একদিন বৃদ্ধি করেছে নির্বাচন কমিশন।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. আবুল মুকিত মোহাম্মদ মোহাদ্দেছ সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দেশের সকল নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশের কারণে শাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রচারণায় বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তীতে ১৫ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশন শাকসু নির্বাচন ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেন। প্রার্থীদের প্রচারণার সুবিধার্থে শাকসু নির্বাচনের প্রচারণার শেষ সময় ১৮ জানুয়ারি রাত ৯টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলো। নির্বাচন কমিশনের জরুরি সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
নির্বাচনের আচরণবিধিমালা অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের ৪৮ ঘণ্টা আগে প্রচারণা শেষ করতে হবে। সেই হিসেবে রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় প্রচার-প্রচারণার শেষ সময় ছিল। তবে নির্বাচন স্থগিতাদেশের কারণে শাকসুর প্রার্থীদের প্রচারণায় বিঘ্ন ঘটায় নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।
দীর্ঘ ২৮ বছর পর আগামী ২০ জানুয়ারি হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। এদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি শিক্ষাভবনসহ মোট ছয়টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে চলবে ভোটগ্রহণ। শাকসুতে মোট ভোটার সংখ্যা ৯ হাজার ৩০ জন।
এসএইচ জাহিদ/এফএ/এমএস