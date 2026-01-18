তারেক রহমানের অভিনন্দন ব্যানার সরাতে রাকসু জিএসের আলটিমেটাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে টাঙানো ব্যানার সরিয়ে ফেলার আলটিমেটাম দিয়েছেন রাকসু জিএস সালাউদ্দিন আম্মার। দুপুর ২টার মধ্যে ব্যানার না সরালে নিজেই ছিঁড়ে ফেলার ঘোষণা দেন তিনি।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেজবুক পেজে এ ঘোষণা দেন আম্মার।
ফেসবুক পোস্টে সালাউদ্দিন আম্মার লেখেন, জিয়া পরিষদের জনৈক সভাপতির ব্যানার দেখলাম। আমি আগেই লিখেছি, তারা পার্ট টাইম শিক্ষক, ফুল টাইম পলিটিশিয়ান, শিক্ষাপন্থি একটাও না। আমি ক্যাম্পাসের সাধারণ শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যাদেশ অনুযায়ী, দলীয় প্রচার চালাতে দিবো না। তাই বেলা ২টার মধ্যে এই ব্যানার তুলে নিবেন জিয়া পরিষদ, না হলে ব্যানার আমি তুলে ফেলে দিব। এর বিরুদ্ধে যদি আপনারা অবস্থান নিতে চান সেটার জন্যও আপনাদের স্বাগতম।
তিনি আরও লেখেন, আমি রাবি প্রক্টর মাহবুবুর রহমান স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি ভুল কিছু চাইনি শিক্ষার্থী হিসেবে এবং তারেক রহমান আপনার প্রতি অনুরোধ! আমার ক্যাম্পাসে আমি শিক্ষক রাজনীতি চাই না, আপনার সংগঠনকে নির্দেশনা দিয়ে দিবেন। আশা রাখি, তারা যেন শুধুমাত্র শিক্ষাপন্থি হন। ক্যাম্পাসের বাইরে তাদের সকল কার্যক্রম চলুক কিন্তু ক্যাম্পাসের ভিতরে শুধু একটাই পরিচয় একজন সম্মানিত শিক্ষক।
এছাড়া ওই পোস্টে জামায়াতে ইসলামীকেও উদ্দেশ করে আম্মার লিখেছেন, অন্য আরেকটি দল জামায়াতে ইসলামীর জন্যও একই বার্তা। তবে তারা ক্যাম্পাসে দলীয় ব্যানারে এখন পর্যন্ত একটা বিবৃতিও দেয়নি, মিছিল মিটিং করেনি। এমনকি, তাদের দলীয় পরিচয় এই ক্যাম্পাসে আমি পাইনি এখনও। আপনারা যে কোনো দল করেন, রাজনীতি করেন তবে সেটা ক্যাম্পাসের বাইরে। আর শিক্ষার্থীরা ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ চান কিন্তু এর নেপথ্যে থাকে ভয়াবহ শিক্ষক রাজনীতি। তাই এই শিক্ষক রাজনীতি নিয়ে সবার আগে সোচ্চার হোন।
রাকসু জিএস ৭৩-এর অধ্যাদেশ অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দলীয় রাজনীতি বা প্রচার না চালানো ও শিক্ষক সমিতিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে ব্যবহার না করার বিষয়টিও ফেজবুক পোস্টে স্মরণ করিয়ে দেন।
উল্লেখ্য, এর আগে তারেক রহমানকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নির্বাচিত করায় রাজশাহী জেলা জিয়া পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যানার স্থাপন করেছিলেন জিয়া পরিষদ রাজশাহী জেলার সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন তালুকদার।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জিয়া পরিষদ রাজশাহী জেলার সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন তালুকদার বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জাতির ক্রান্তিলগ্নে সবসময় এগিয়ে এসেছে। ১৯৭৩ এর অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি করার অধিকার দিয়েছে। আমাদের অধিকার আছে রাজনীতি করার।
ক্যাম্পাসে ব্যানার টানানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাহত। তিনি মারা যাওয়ার পর তারেক রহমানকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তাকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা ব্যানার টাঙানো হয়েছে–এতে কী এমন ক্ষতি হয়েছে?
