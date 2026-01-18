  2. ক্যাম্পাস

পুরান ঢাকার মেসে মিললো জবি শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:১৮ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
আকাশ সরকার/ছবি: সংগৃহীত

পুরান ঢাকার ভাট্টিখানায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে।

পুলিশ রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওই এলাকার একটি মেস থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত শিক্ষার্থীর নাম আকাশ সরকার। তিনি নাট্যকলা বিভাগের দশম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে।

একই মেসে থাকা ইশতিয়াক নামের একজন বলেন, ‘আমার পরীক্ষা, এজন্য পড়ছিলাম। পরে ভাইয়ের বান্ধবী আমাকে ফোন দিলে রুমের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকি। একপর্যায়ে দরজা খুলে যায়। এসময় ভাইয়ের ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে ফোন দিই।’

গেন্ডারিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নাজমুল হাসান বলেন, ‘আমরা সাড়ে ৯টার দিকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে আসি। ঝুলন্ত অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য তা স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠানো হয়।’

