হাইকোর্টের রিটের বিরুদ্ধে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে করা রিটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীরা। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এর আগে সকাল থেকে গোলচত্বর এলাকায় বিক্ষোভ চালিয়ে যান তারা।
বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়ে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির বলেন, শাকসু দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন থেকে প্রতিটা পদে পদে আমরা দেখছি একটা গোষ্ঠীর কিছু সংখ্যক মানুষ শাকসু নির্বাচনকে বানচালের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আজ নির্বাচনের আগের দিন পর্যন্ত তারা সেই ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। ট্রামকার্ড হিসেবে তারা আইন আদালতকে ব্যবহারের পায়তারা চালাচ্ছেন।
তিনি বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই, দেশের আইনকানুন এই দেশের জনগণের জন্য। যে আইন দিয়ে জনগণের উপকার হবে না, শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে না সেই আইন আমরা চাই না। আমরা চাই, আইন হবে জনগণের ও শিক্ষার্থীদের জন্য। আমরা আশাবাদী হাইকোর্টে করা রিটের রায় শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের পক্ষে আসবে।
স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ার বলেন, শাকসু নির্বাচনের দাবিতে আমাদের দিনের পর দিন মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। ২০ জানুয়ারি আমাদের কাঙ্ক্ষিত নির্বাচন হওয়ার কথা। তবে রোববার ছাত্রদল শাকসুর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং একজন ভিপি প্রার্থী শাকসুর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করেছে। রিটের পর নির্বাচন নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।
শাকসু নির্বাচন শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্বাচন আগামীকাল হতেই হবে। যদি রায় আমাদের বিপক্ষে যায় আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে শাকসু আদায় করে নেব।
রোববার শাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী মমিনুর রশিদ শুভ। রিট আবেদনটি শুনানির জন্য আজ হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের কার্যতালিকায় ৩ নম্বর ক্রমিকে রাখা হয়েছে।
