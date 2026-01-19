নির্ধারিত সময়ে শাকসু নির্বাচনের আহ্বান ইউটিএলের শিক্ষকদের

নির্ধারিত সময়ে শাকসু নির্বাচনের আহ্বান ইউটিএলের শিক্ষকদের
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছেন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংকের। শিক্ষার্থীদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও সহযোগিতা করবেন বলেও মনে করেন ইউটিএল সাস্ট চ্যাপ্টারের সদস্য সচিব অধ্যাপক ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মিলনায়তনে ইউটিএলের সাস্ট চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ২০ জানুয়ারি দীর্ঘ ২৮ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে শাকসু নির্বাচন। আমরা ইউটিএলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের কাছে আহ্বান করছি এই নির্বাচন করার জন্য। আমরা প্রত্যাশা করছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে ২০ জানুয়ারি নির্বাচন করবে। আমরা ইউটিএল সাস্ট চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করব ইনশাআল্লাহ। কয়েকজন শিক্ষক অসহযোগিতার কথা বলেছেন। আমরা বলতে চাই অধিকাংশ শিক্ষক নির্বাচন এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে।
তিনি বলেন, আমরা কোন শিক্ষককে ষড়যন্ত্র করার কথা বলিনি। যারা বলেছেন অসহযোগিতা করবেন। আমরা তাদেরকেও অনুরোধ করছি, শিক্ষার্থীদের দিকে তাকিয়ে আপনারাও আসুন আমরা সব শিক্ষক মিলে সুন্দর সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে চাই।
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউটিএলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড.আব্দুল্লাহ আল মামুন, অধ্যাপক ড. জামালুদ্দিন, অধ্যাপক ড. অহিদুজ্জামান প্রমুখ।
এসএইচ জাহিদ/এনএইচআর/এমএস