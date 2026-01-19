  2. ক্যাম্পাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫০ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। তবে, এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করেছেন শিক্ষার্থীরা।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেল পৌনে ৩টায় সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধকালে এই ঘোষণা দেন ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির। এসময় স্বতন্ত্র ও অন্য প্যানেলের প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

ভিপি প্রার্থী দেলওয়ার হাসান শিশির বলেন, ‌‘হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের অধিকার হরণ করা শুরু হয়েছে। আমরা এই সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করছি। সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের বলতে চাই, এর প্রতিবাদ আপনারা করুন। সারা বাংলাদেশকে শাটডাউন করে দিন।’

পরে শাবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা দেওয়া হবে বলে বিক্ষোভ মিছিল জানানো হয়।

এর আগে দুপুর সোয়া ২টায় সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। অবরোধের ফলে সড়কের দুই পাশজুড়ে তৈরি হয়েছে দীর্ঘ যানজট। তবে জরুরি কাজের যানবাহনসহ অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।

শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন চার সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। সোমবার দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

