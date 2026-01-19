শাকসুর ঘটনায় বেরোবিতে বিক্ষোভ
‘জুলাইয়ের প্রজন্ম জানে কীভাবে অধিকার আদায় করে নিতে হয়’
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সংসদ (শাকসু) ও রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন বেরোবি শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বেরোবির প্রধান ফটক থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ মিছিলটি কৃষ্ণচূড়া রোড হয়ে শহীদ আবু সাঈদ গেট প্রদক্ষিণ করে পুনরায় মেইন ফটকে এসে শেষ হয়।
মিছিলে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে গণতান্ত্রিক পরিবেশে ছাত্রসংসদ নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানান ও নির্বাচন প্রক্রিয়া বারবার বাধাগ্রস্ত করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
এসময় শিক্ষার্থীরা, ‘হারার ভয়ে খেলে না, সে কথা তো বলে না’, ‘মব করে সংসদ বন্ধ করা যাবে না’, ‘হাইকোর্ট না ছাত্রসংসদ, ছাত্রসংসদ ছাত্রসংসদ।’, ‘জুলাইয়ের হাতিয়ার গর্জে ওঠো আরেকবার’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী আহমাদুল হক আলবীর বলেন, একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রসংসদ নির্বাচন বানচালে নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। তাদের জেনে রাখা উচিত, যে প্রজন্ম জুলাই ঘটিয়েছে, তারা জানে কীভাবে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে হয়। একটি দল নতুন করে ফ্যাসিবাদী হওয়ার চেষ্টা করতেছে।
এসময় মো. আশিকুর রহমান আশিক বলেন, একটি দল ক্ষমতার আসার আগেই পেশি শক্তি ব্যবহার করে শাকসু ও ব্রাকসুসহ অন্যান্য ছাত্রসংসদ নির্বাচনগুলো বন্ধ করছে। আদালতকে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক চর্চা কখনো বন্ধ করা যায় না। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে দিতে হবে। কেউ যদি বাধা হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার্থীরা তা রুখে দেবে।
সিএসই বিভাগের রহমত আলী বলেন, জুলাই আন্দোলনের ৯ দফার অন্যতম দফা ছিল প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদ নির্বাচন দেওয়া। বিগত ফ্যাসিস্ট আমলে যে রকম জুডিসিয়াল কিলিং করা হয়েছে। বর্তমানে একটি দল ক্ষমতায় আসার আগেই জুডিসিয়াল রিটের মাধ্যমে শাকসু নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করেছে। আদালতের এরকম একপাক্ষিক রায়কে আমরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রত্যাখ্যান করছি। আদালতের রায় হতে হবে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য, দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য।
শাকসু নির্বাচন বন্ধসহ তিন দফা দাবিতে নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে ছাত্রদল। রিটের প্রেক্ষিতে সোমবার শাকসু নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করেন আদালত।
মো. আজিজুর রহমান/এমএন/জেআইএম