শিক্ষককে ভুয়া স্লোগান, শিবিরের মব আখ্যা ছাত্রদলের

শিক্ষককে ভুয়া স্লোগান, শিবিরের মব আখ্যা ছাত্রদলের
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন স্থগিতের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন। এসময় শিক্ষার্থীরা তাকে লক্ষ্য করে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন। তবে এই ঘটনাকে শাখা ছাত্রশিবির নেতাকর্মীদের সংগঠিত উগ্র মব বলে আখ্যা দিয়েছে ছাত্রদল।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাতে শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রিন্স সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সোমবার দুপুরে শাবিপ্রবির গণিত বিভাগের প্রধান ও ফ্যাসিবাদবিরোধী কণ্ঠস্বর অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় গেইট দিয়ে বাসায় ফেরার পথে ছাত্রশিবির শাবিপ্রবি শাখার নেতাকর্মীদের সংগঠিত উগ্র মব দ্বারা তাকে লাঞ্ছিত করা হয়, যা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চরম নৈরাজ্য ও অমানবিকতার জঘন্য দৃষ্টান্ত। শাবিপ্রবি ছাত্রদল এই ন্যাক্কারজনক, বর্বর ও উগ্রবাদী আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে- শিক্ষক নিপীড়ন, মব ও উগ্র রাজনীতির কোনো স্থান এই ক্যাম্পাসে থাকতে পারে না। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সকল দোষীকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা না হলে, শিক্ষকদের নিরাপত্তা ও ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান ও সাধারণ সম্পাদক নাঈম সরকার যৌথ বিবৃতিতে বলেন, ক্যাম্পাসে উগ্রবাদ ও মব সন্ত্রাস কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। এ ধরনের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদল অতীতের মতো আগামীতেও কঠোর, ঐক্যবদ্ধ ও আপসহীন অবস্থানে থাকবে।
সোমবার বেলা সাড়ে ১২টায় শাকসুর বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন করে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। সংবাদ সম্মেলন থেকে ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচন হলে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হবে না বলে জানান অধ্যাপক ড. আশরাফ উদ্দিন। বিকেলে হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ রায় প্রত্যাহারের দাবিতে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়ক অবরোধ চলাকালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক দিয়ে বের হলে আন্দোলনরতদের তোপের মুখে পড়েন।
এসএইচ জাহিদ/এফএ/জেআইএম