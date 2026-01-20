শাকসু
নির্বাচনের দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান আন্দোলনকারীদের
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাত সোয়া ৮টায় ‘প্রশাসনিক ভবন-১’ এর সামনে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষার্থীরা। এর আগে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।
মিছিলটি ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক এবং ছেলে ও মেয়েদের আবাসিক হল এলাকা ঘুরে ‘প্রশাসনিক ভবন-১’-এ সমাবেশে মিলিত হয়। মিছিল চলাকালীন সময়ে শাকসুর দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন তারা।
সমাবেশে বাংলা বিভাগের সদ্য প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শাকসু নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনকারী মো. নাসিম বলেন, ‘শাকসুর ফলাফলের অপেক্ষার বিপরীতে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শাকসু ছিল শাবিপ্রবির ৯ হাজার শিক্ষার্থীর ন্যায্য অধিকার। কিন্তু সেটি নিয়ে দেশব্যাপী নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে। আমাদের জানানো হয়েছে, আগামীকাল (বুধবার) শাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকাল দুপুর ১২টায় ক্যাম্পাসে মিডিয়ার উপস্থিতিতে সংবাদ সম্মেলন করবো।’
তিনি আরও বলেন, ‘সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা শাকসু নিয়ে আমাদের সঙ্গে যে অন্যায় হয়েছে সেটি তুলে ধরবো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পরবর্তী কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেবো। আমাদের কর্মসূচি যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য হয়, আমরা সর্বোচ্চ শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে তা চালিয়ে যাবো। কর্মসূচির ফলাফল হবে এই ক্যাম্পাসে জাতীয় নির্বাচনের আগে শাকসু নির্বাচন হতে হবে।’
বুধবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনকারী নাসিম বলেন, ‘আমরা এরইমধ্যে দেখেছি অনেকগুলো বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। আমরা বাকি বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছি।’
শাকসু নির্বাচনের দাবিতে আজ রাত ৯টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
