শাকসুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি

শাকসুর দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (শাকসু) নির্বাচন আয়োজনের এক দফা দাবি জানিয়েছেন আন্দোলরত প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। দাবি না মানা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুর পৌঁনে একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেছেন করেন আন্দোলনকারীরা।
সংবাদ সম্মেলনে শাকসুর স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, শাকসু নির্বাচন নিয়ে প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা সবাই অনেক সময়, অর্থ ও কষ্ট ব্যয় করেছেন। হাইকোর্ট নির্বাচন স্থগিতের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চেম্বার জজ আদালতে আপিল করা হয়। শাকসু নির্বাচনের জন্য যেহেতু ইসির অনুমতি রয়েছে-তাই আমাদের একটি বৈধ ও শক্ত ভিত্তি রয়েছে।
আমাদের একটাই দাবি, ‘জাতীয় সংসদের নির্বাচন ২১ দিন আগে যে অন্য কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না’- বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এই নিয়ামবলি শিথিল করে শাকসু নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আপিলের শুনানির জন্য বিষয়টি চেম্বার অব জজ আদালতের কার্যতালিকায় যোগ করা হয়নি বলেও জানান এই স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী।
দাবিপূরণ না হলে পরবর্তী কর্মসূচির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে শিবিরসমর্থিত প্যানেল ‘দুর্বার সাস্টিয়ান ঐক্য’র ভিপি প্রার্থী দেলোয়ার হাসান শিশির বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা আমাদের দাবির সমর্থন জানিয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। দাবি পূরণ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি দেওয়া হবে।
সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ‘সম্মিলিত সাস্টিয়ান ঐক্যের’ ভিপি প্রার্থী মোস্তাকিম বিল্লাহ, স্বতন্ত্র জিএস প্রার্থী পলাশ বখতিয়ারসহ বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী, সমর্থক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) শাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল। তবে গত সোমবার দুই প্রার্থী ও একজন শিক্ষার্থী রিট করায় হাইকোর্ট চারসপ্তাহের জন্য শাকসু নির্বাচন স্থগিতের রায় দেয়। শাকসুর দাবিতে টানা তিনদিনের আন্দোলন শেষে গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিবৃতির মাধ্যমে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন।
এসএইচ জাহিদ/এনএইচআর/জেআইএম