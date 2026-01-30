জবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা বিকেল সাড়ে ৩টায়

জবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা বিকেল সাড়ে ৩টায়
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘বি’ ইউনিট (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আজ। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা চলবে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে বিষয়টি জানিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন খ্রীস্টিন রিচার্ডসন। তিনি বলেন, কলা ও আইন অনুষদে ৭৮৫টি আসনের জন্য ৭৯ হাজার ৮০৭ জন শিক্ষার্থী আবেদন করেছেন। এতে প্রতি আসনে লড়বেন ১০২ জন।
জানা যায়, ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ১৩টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা শহরে কেন্দ্রগুলো হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কে এল জুবলি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ এবং সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ। এছাড়া তিনটি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে— রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
মোট ১০০ মার্কের পরীক্ষায় ৭২ মার্ক এমসিকিউ ও বাকি ১৮ মার্ক থাকবে এসএসসি ও এইচএসসি ফলাফলের ওপর। পরীক্ষায় ইংরেজি, বাংলা ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
এ দিকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড সমস্যা নিয়ে আইন অনুষদের ডিন খ্রীস্টিন রিচার্ডসন বলেন, যেসব শিক্ষার্থী বিভিন্ন সমস্যার কারণে অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারেননি, তাদের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সব কেন্দ্রকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। নামের তালিকা যাচাই করে তাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং পরীক্ষার খাতাগুলো আলাদা খামে সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
টিএইচকিউ/এমএএইচ/