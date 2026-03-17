ঈদের ছুটি শুরু, অনেকটাই ফাঁকা ঢাকা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ১৭ মার্চ ২০২৬
সকাল থেকে অনেকটাই ফাঁকা ঢাকার বিভিন্ন মহাসড়ক, ছবি: জাগো নিউজ

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সরকারি ছুটি শুরু হয়েছে আজ মঙ্গলবার থেকে। রাজধানী ঢাকা ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। পরিবার-পরিজনের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে নগরবাসীর বড় একটি অংশ গ্রামের পথে রওয়ানা হয়েছেন।

মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকাল থেকেই রাজধানীর গাবতলী, সায়েদাবাদ, মহাখালী ও গুলিস্তান বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ও লঞ্চঘাটে ঘরমুখো মানুষের উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে।

তবে ছুটি শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অফিস-আদালত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শহরের সড়কগুলোতে যানবাহনের চাপ কমে এসেছে। কোথাও কোথাও দেখা গেছে প্রায় ফাঁকা রাস্তা।

সরেজমিনে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায়, সড়কে যাত্রীবাহী বাস কম দেখা গেছে, মূল সড়কে অটোরিকশার দৌড়াত্ম্য চোখে পড়ার মতো।

পরিবহন সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার ঈদের আগে ছুটি অনেক। এ কারণে খুব বেশি চাপ নেই। ঈদের আগের দুই-তিন দিন সবচেয়ে বেশি যাত্রী চাপ থাকবে। যাত্রীরা যাতে নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন, সেজন্য অতিরিক্ত ট্রিপ পরিচালনা করবে।

এদিকে, রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেট ও শপিংমলেও কেনাকাটার শেষ মুহূর্তে ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঈদযাত্রা নিরাপদ করতে সড়ক, রেল ও নৌপথে বাড়তি নজরদারি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানীতে চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে টহল জোরদার করা হয়েছে।

সবমিলিয়ে ঈদের আমেজে ঢাকা এখন অনেকটাই ফাঁকা, আর গ্রামমুখী মানুষের ঢলে প্রাণ ফিরে পাচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল।

