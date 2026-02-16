এবার পুরান ঢাকায় জুতার কারখানায় আগুন

এবার পুরান ঢাকায় জুতার কারখানায় আগুন
রাজধানীর পুরান ঢাকার আগা সাদেক সড়কে একটি জুতার কারখানায় আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট।
সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টা ৪৫মিনিটে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার শাহজাহান হোসেন বলেন, ‘আগা সাদেক সড়কের আগামাসি লেনের ৭তলা ভবনের চতুর্থ তলার একটি জুতার কারখানায় আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।’
প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও হতাহতের কোনো খবর জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।
এর আগে রাত ১০টা ২৮ মিনিটে কারওয়ান বাজার একটি কাঠের দোকানে আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ৮টি ইউনিট।
