  2. ক্যাম্পাস

জবি ক্যারিয়ার ক্লাবের ওয়েবসাইট উদ্বোধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০১:৫৬ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
জবি ক্যারিয়ার ক্লাবের ওয়েবসাইট উদ্বোধন

 

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ক্যারিয়ার ক্লাবের প্রেসিডেনশিয়াল প্যানেলের দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয়েছে। একইসঙ্গে ক্লাবটির প্রথম অফিশিয়াল ওয়েবসাইট (jnucc.org) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যারিয়ার ক্লাবের নতুন প্রেসিডেনশিয়াল প্যানেল ২০২৬-২৭ ঘোষণা করেন ক্লাবটির মডারেটর মো. শফিকুল ইসলাম। নবঘোষিত প্যানেলে সভাপতি হিসেবে কে এম তামিম রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রাব্বানী রাসা রাতুলসহ পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে বিদায়ী প্রেসিডেনশিয়াল প্যানেলের সদস্যদের মাঝে ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করা হয় এবং ক্লাবের গভর্নিং বডির সদস্যদের সনদ প্রদান করা হয়।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সাবিনা শরমীন বলেন, ক্যারিয়ার ক্লাবের প্রশাসনের কাছে তাদের প্রত্যাশা থাকলেও এটা আমরা পূরণ করতে পারি না। সেটা আমাদের ঐতিহাসিক সংকট। আমরা যে আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছি, সেখানে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়েছে। ফলে এগুলোতে নজর দিতে পারিনি। ক্যারিয়ার ক্লাবের নতুনরা সংগঠনের কমিটমেন্ট ধারণ করলে সফলতা চলে আসবে। এজন্য টিম ওয়ার্ক দরকার। পরবর্তীতে যারা আসবে তারা অগ্রজদের ছাড়িয়ে যাবে।

প্রদান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম কোষাধ্যক্ষের কথার প্রেক্ষিতে বলেন, প্রচুর আন্দোলনের সম্মুখীন করতে হয়েছে। আমরা উদ্বিগ্ন থাকি, কে কখন দল বেঁধে এসে এটা ওটা চেয়ে বসে। সেগুলো করতে গিয়ে সৃজনশীল কাজের দিকে সময় দেওয়া হয়নি। একাডেমিক জায়গার পরিবর্তে অন্য জায়গায় সময় দিতে হয়।

তিনি আরও বলেন, ক্যারিয়ার ক্লাবের কর্মকাণ্ড আরও বিস্তৃত হওয়া দরকার। জকসুর সঙ্গে সমন্বয় করে একাধিক ক্যারিয়ার মেলা হওয়া উচিত। এজন্য প্রশাসন থেকে সবার সহযোগিতা করা হবে।

অনুষ্ঠানে ক্যারিয়ার ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

টিএইচকিউ/এসএনআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।