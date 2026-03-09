জ্বালানি সাশ্রয়ে আজ থেকেই বন্ধ শাবিপ্রবির অফিস কার্যক্রম

জ্বালানি সাশ্রয়ে আজ থেকেই বন্ধ শাবিপ্রবির অফিস কার্যক্রম
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ে সোমবার (৯ মার্চ) থেকেই বন্ধ থাকবে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) অফিস কার্যক্রম। রোববার (৮ মার্চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আবদুল কাদির সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ছুটি ঘোষণা করায় ৯ মার্চ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ক্যালেন্ডারে উল্লেখিত ২৮ মার্চ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শ্রেণী কার্যক্রম, অফিস ও পূর্ব নির্ধারিত সভাসমূহ বন্ধ থাকবে।
শাবিপ্রবির একাডেমিক ক্যালেন্ডার মোতাবেক গতকাল ৮ মার্চ ক্লাস পরীক্ষার ছুটি শুরু হয়েছে। ১১ মার্চ থেকে অফিস ছুটি শুরু হলেও সরকারের প্রজ্ঞাপনের পর এগিয়ে আনলো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন।
