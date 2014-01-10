ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় নিহত ১২৫৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় নিহত ১২৫৫
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলা/ ছবি: এএফপি

প্রায় নয়দিন ধরে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের যুদ্ধ চলছে। গত সপ্তাহে ইরানে আকস্মিক যৌথ অভিযান শুরু হয়। ইসরায়েল এবং যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর ইরানও পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। তারা ইসরায়েলের বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটি এবং দূতাবাসে হামলা চালায়।

এদিকে গত নয়দিনে ইরানে ১ হাজার ২৫৫ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং আরও ১২ হাজার মানুষ আহত হয়েছে। ইরানের উপ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী আলী জাফরিয়ান আল জাজিরার সঙ্গে গত নয় দিনে নিহত ও আহতদের সংখ্যা সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ১২ জনেরও বেশি মানুষ আহত এবং প্রায় এক হাজার ২৫৫ জন নিহত হয়েছে।

নিহতদের বয়স আট মাস থেকে ৮৮ বছর। নিহতদের মধ্যে ২০০ জন নারীও রয়েছেন। মিনাব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬৮ জন শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়া ৫৫ জন স্বাস্থ্যসেবা কর্মী আহত এবং ১১ জন নিহত হয়েছেন যাদের মধ্যে চারজন চিকিৎসক, দুইজন নার্স এবং তিনজন জরুরি কর্মী রয়েছেন।

টিটিএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।