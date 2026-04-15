ঢাবির বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক মোফাজ্জল হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ১৫ এপ্রিল ২০২৬
অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন/ ছবি- সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেনকে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১৫ এপ্রিল) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর প্রথম সংবিধির ১৭(২) ধারা অনুযায়ী তাকে বিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেন। পরে এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এই নিয়োগ আজ ১৫ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে এবং অনধিক ৯০ দিন অথবা নির্বাচিত ডিন দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত বহাল থাকবে।

সম্প্রতি বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) পদে নিয়োগ লাভ করায় পদটি শূন্য হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন ডিন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

