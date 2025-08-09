  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ঝগড়া থেকে ধস্তাধস্তি, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

প্রকাশিত: ০৮:৩৮ এএম, ০৯ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরে ছুরিকাঘাতে জুয়েল (২৫) নামে এক যুবক খুন হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে আটক করেছে।

শুক্রবার (৮ আগস্ট) দিবাগত রাত তিনটার দিকে শ্রীপুরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুয়েলের বাড়ি ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট এলাকায়।

এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত অভিযোগে রাকিব (২৫) ও রবিন (২৭) নামে দুইজনকে আটক করে পুলিশ। উদ্ধার করা হয়েছে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রক্তমাখা ছুরিও।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক জানান, শুক্রবার রাতে মাওনা উড়াল সেতুর নিচে অস্থায়ী চায়ের দোকানের পাশে ঘুমাতে যান কয়েকজন যুবক। চটের বিছানায় ঘুমানো নিয়ে নিহত ও গ্রেফতারদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়। এসময় তাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হলে রাকিবের কাছে থাকা ছুরি জুয়েলের বুকে বিদ্ধ হয় এবং রবিনের হাত কেটে যায়।

পরে স্থানীয়রা জুয়েলকে উদ্ধার করে মাওনা চৌরাস্তার একটি হাসপাতালে নেয়। সেখানে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মাওনা চৌরাস্তায় টহলরত পুলিশ খবর পেয়ে দুইজনকে আটক করে।

তিনি আরও জানান, নিহত ও আটকরা সবাই ভাসমান। তারা মাওনা চৌরাস্তা কেন্দ্রিক বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত।

