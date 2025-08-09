নিজ ঘরে মিললো সাবেক ছাত্রদল নেতার গলা কাটা মরদেহ
মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে নিজ ঘর থেকে সাবেক ছাত্রদল নেতার গলা কাটা মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে উপজেলার রহিমপুর ইউনিয়নের সিদ্ধেশ্বরপুর গ্রামে নিজ ঘর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
নিহত রাফি আহমেদ (২৮) রহিমপুর ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি। তিনি মুন্সীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বারের ভাতিজা ও ছত্তার মিয়ার ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে রাফি ঘুম থেকে উঠছিলেন না, তখন পরিবারের সদস্যরা তাকে ডাকতে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত দেহ খাটের ওপর পড়ে আছে।
কমলগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শামিম আকনজি বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে এসেছি। বাকি কাজ আইনি প্রক্রিয়ায় হবে।
ওমর ফারুক নাঈম/জেডএইচ/এএসএম