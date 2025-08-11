অনুমোদনহীন উপকরণ ব্যবহার, বেকারিকে জরিমানা
অনুমোদনহীন উপকরণ ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও বিধি অনুযায়ী মোড়কীকরণ না করায় এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
সোমবার (১১ আগস্ট) দুপুরে শহরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার সড়কে অভিযান চালিয়ে ফেনীর মেসার্স দিলদার ব্রেডকে এই জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আছাদুল ইসলাম।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, অনুমোদনহীন উপকরণ ব্যবহার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য প্রস্তুত ও বিধি অনুযায়ী খাদ্য মোড়কীকরণ না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স দিলদার ব্রেডকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
ফেনী ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. আছাদুল ইসলাম বলেন, অভিযানকালে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/জেডএইচ/এএসএম