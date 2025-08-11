সাবেক ভিসি আব্দুস সাত্তার গুরুতর অসুস্থ, ফেসবুকে ক্ষোভ ছেলের
দুর্নীতি-ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে দুদকের মামলায় যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার (৬৮) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
সোমবার (১১ আগস্ট) বেলা পৌনে ১১টার দিকে আবদুস সাত্তার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে কারা কর্তৃপক্ষ। তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার শরিফুল আলম বলেন, বেলা পৌনে ১১টার দিকে হঠাৎ করে বুকে ব্যথা ও মুখ দিয়ে লালা বের হচ্ছিল সাবেক উপাচার্য আব্দুস সাত্তারের। স্ট্রোকের আশঙ্কায় তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিনি এখনো শঙ্কামুক্ত নন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের চিকিৎসক। হাসপাতালে কয়েকজন কারারক্ষী নিরাপত্তায় দায়িত্বে রয়েছেন।
হাসপাতালে আনার সঙ্গে সঙ্গে যশোরের সিভিল সার্জন ডা. মাসুদ রানা, এডিএম কমলেশ মজুমদার, কারা হাসপাতালের চিকিৎসক সাজ্জাদ হোসেন দ্রুত হাসপাতালে যান।
হাসপাতালের পুরুষ পেয়িং ওয়ার্ডে দেখা যায়, একটি বেডে আব্দুস সাত্তারের চিকিৎসা চলছে। একজন পুলিশ সদস্য ও দুজন কারারক্ষী তার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। নিকটাত্মীয়, যবিপ্রবির কর্মকর্তা ও শিক্ষকেরা তাকে দেখতে আসছেন।
যশোর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক চিকিৎসক সাফায়েত হোসাইন বলেন, ‘তিনি শঙ্কামুক্ত নন। সিটি স্ক্যানের মাধ্যমে জানা গেছে, তার মাথায় রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটেছে। তার চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ চলছে। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) সকালে তার চিকিৎসায় একটি টিম গঠন করা হবে।’
এদিকে, সাবেক উপাচার্য আব্দুস সাত্তার অসুস্থ হওয়ার পরে ক্ষোভ প্রকাশ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন তার ছেলে ওয়াসিফ সাত্তার।
তিনি লিখেছেন, ‘যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্য সত্তর বছর বয়সে আমার বাবাকে কারাগারে যেতে হলো। তার শারীরিক অবস্থার কথা বারবার আদালতে জানানো হলেও তিনি জামিন পাননি। অবশেষে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনি স্ট্রোক করেছেন। গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক।’
আদালত সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের গত ১৬ জুন অবৈধভাবে নিয়োগ এবং সরকারি ৬১ লাখ ৩১ হাজার ৭৩২ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের মামলায় সাবেক উপাচার্য আব্দুস সাত্তারকে কারাগারে পাঠান আদালত।
ওই মামলায় তার জামিন মিললেও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে দুদকের আরেকটি মামলায় তাকে শ্যোন অ্যারেস্ট দেখানো হয়। এই মামলায় তিনি কারাগারে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন দুদকের বিশেষ পিপি সিরাজুল ইসলাম।
প্রসঙ্গত, ২০০৯ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত অধ্যাপক ড. আব্দুস সাত্তার যবিপবিতে উপাচার্যের দায়িত্বে ছিলেন। আগামী ২০ আগস্ট তার হাজিরার পরবর্তী দিন ধার্য রয়েছে।
মিলন রহমান/এসআর