পাবনায় সড়কের পাশ থেকে দুই নারী ভিক্ষুকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
পাবনার ভাঙ্গুড়ায় সড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুই নারী ভিক্ষুকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার পৌরসভার অধীন সাহেবপাড়া এলাকার মরদেহ দুটি উদ্ধার করা হয়।

এর আগে ভোররাতের কোনো একটি সময়ে দ্রুতগতির গাড়িচাপায় তাদের মৃত্যু হয় বলে ধারণা করছে পুলিশ। নিহতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, নিহত দুই নারী এলাকায় ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। তাদের বয়স আনুমানিক ৩৫ ও ৬০ বছর। ভোরে সড়কের পাশে তাদের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাদের একজনের মাথা থেতলে গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, রাতে দ্রুতগামী কোনো গাড়ি ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান। খবর পেয়ে ভাঙ্গুড়া থানা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে ভাঙ্গুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাবনা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

