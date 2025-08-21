  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে পোশাকশ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ, সংঘর্ষ

প্রকাশিত: ০৪:২৮ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস এলাকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ ও মহাসড়ক অবরোধ করেছে পোশাকশ্রমিকরা। এসময় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন।

পুলিশ ও কারখানা সূত্র জানায়, ওই এলাকার রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকদের দুই মাসের বেতন বকেয়া। গত ১২ আগস্ট তাদের বেতন পরিশোধের কথা ছিল। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করেনি। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে ওই কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এসময় পাশের ইউরো জিন্স নামে পোশাক কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসতে বলেন। কিন্তু ওই কারখানার শ্রমিকরা বেরিয়ে আসতে না চাওয়ায় দুই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় প্রায় আধাঘণ্টা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। এতে যানজটের সৃষ্টি হয়ে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা।

গাজীপুর মেট্রোপলিটনের বাসন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ আলী জানান, দুই মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। পরে শ্রমিকদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এ সময় প্রায় আধা ঘণ্টা মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

গাজীপুর শিল্প পুলিশ ২ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আল মামুন সিকদার জানান, ভোগড়া এলাকার রোয়া ফ্যাশনের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তারা পাশের কারখানার শ্রমিকদের বিক্ষোভ করতে বলে। তারা রাজি না হওয়ায় সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কারখানার আশপাশে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

