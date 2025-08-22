  2. দেশজুড়ে

ফেনী থেকে নির্বাচন করবেন মজিবুর রহমান মঞ্জু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ১০:৩৮ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
ফেনী থেকে নির্বাচন করবেন মজিবুর রহমান মঞ্জু
মজিবুর রহমান মঞ্জু

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-২ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান মঞ্জু।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরের দিকে ফেসবুকে তার অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে এক স্ট্যাটাসে তিনি এ ঘোষণা দেন।

মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেছেন, ‘অনেকেই জানতে চান আমি নির্বাচন করবো কি-না? তাদের জ্ঞাতার্থে বলছি, হ‍্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আমার পিতৃ ও মাতৃভূমি ফেনী-২ (সদর) আসন থেকে নির্বাচন করবো।’

তিনি বলেন, ‘আমাদের দল নতুন, বিকাশমান। এখনো আমাদের সাংগঠনিক শক্তি তেমন বিস্তৃত নয়। অর্থনৈতিক ভিত বলে কিছু এখনো তৈরিই হয়নি। তাহলে কী হবে? কেউ বলবে, আরে মিয়া, নিশ্চিত আপনি জামানত হারাবেন। কেউ কেউ বলবে, এমপি দূরের কথা, আগে মেম্বার হইতে পারো কি-না দেখ। হয় তো অল্প সংখ্যক লোক বলবে, কোনো সমস‍্যা নাই। সাফল‍্য রাতারাতি একদিনে আসে না। আপনি অটল থাকুন, এগিয়ে ‍যান। যে কোনো নতুন কিছু শূন‍্য থেকেই শুরু করতে হয়।’

সমালোচনা-উৎসাহ দুটোই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করে এবি পার্টির চেয়ারম্যান ফেসবুকে লিখেছেন, ‘দুটোর সমন্বয় ও ভারসাম‍্য নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলে আজকে যে ক্ষুদ্র, কাল সে বৃহৎ পরিসরে ডানা মেলতে পারবে। আমরা যখন নতুন রাজনৈতিক উদ‍্যোগ গ্রহণ করি, তখন প্রবল বিরোধিতা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়েছিল। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, পৃথিবীতে বেশিরভাগ উদ‍্যোগই অল্প দিয়ে শুরু হয়েছে, সো ডোন্ট বি আপসেট, গো অ্যাহেড।’

মজিবুর রহমান মঞ্জু বলেন, ‘সামনে চমকপ্রদ বেশকিছু ঘটনা ঘটবে। অনেক বিষয় আমি জানি। কিন্তু সেটির দুটি দিক আছে। একটা হলো সাময়িক কল‍্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদি চ‍্যালেঞ্জ। দ্বিতীয়টিকে বলা যায়, কন্টকময় পথ পাড়ি দিয়ে সাসটেইনেবল অ্যাচিভমেন্ট অর্জন করা। এসব নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করতে চাই। তবে আজ পবিত্র জুমার দিনে শুধু এতটুকুই জানিয়ে রাখলাম, যদি নির্বাচন হয় তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো ইনশাআল্লাহ।’

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।