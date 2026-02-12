ত্রিদেশীয় আলোচনার মধ্যেই
ইউক্রেনকে ৫৪০ মিলিয়ন পাউন্ডের অস্ত্র সহায়তার ঘোষণা যুক্তরাজ্যের
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ত্রিদেশীয় আলোচনার মধ্যেই ইউক্রেনকে ৫৪০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের অস্ত্র সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এ সহায়তার অর্থ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র কেনার জন্য ১৫০ মিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় করা হবে।
৫০ টি দেশ নিয়ে গঠিত ইউক্রেন কন্টাক্ট গ্রুপের বৈঠকের আগে এই ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য। এ অর্থ কিয়েভের জন্য আন্তর্জাতিক অস্ত্র সরবরাহ সমন্বয় করবে। কন্টাক্ট গ্রুপের বৈঠকটি ন্যাটোর প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনের পরপরই অনুষ্ঠিত হবে।
ব্রিটেন এর আগে কখনও ন্যাটোর প্রায়োরিটাইজড ইউক্রেন রিকোয়ারমেন্টস লিস্ট (পিইউআরএল) ব্যবহার করেনি। গত বছর ইউরোপীয় দেশগুলো এ ব্যবস্থা চালু করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কিনে ইউক্রেনকে সরবরাহ করার জন্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে ইউক্রেনকে সরাসরি অস্ত্র অনুদান না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তাই এ ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্য।
অনুদানের অবশিষ্ট ৩৯০ মিলিয়ন পাউন্ড ১,০০০টি লাইটওয়েট মাল্টিরোল মিসাইল (এলএমএম) সরবরাহে ব্যয় করা হবে। বেলফাস্টে নির্মিত এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা হবে। বর্তমানে রাশিয়ার ধারাবাহিক হামলায় ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে।
ব্রাসেলসে পৌঁছে যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা সচিব জন হিলি বলেছেন, আজ বিকেলে আমি নিশ্চিত করব যে ব্রিটেন ইউক্রেনকে জরুরি আকাশ প্রতিরক্ষার জন্য অতিরিক্ত অর্ধ বিলিয়ন পাউন্ড সহায়তা দিচ্ছে।
বিশ্লেষকদের মতে, এই নতুন সহায়তা ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান ড্রোন হামলা মোকাবিলায় সহায়ক হবে।
সূত্র: দ্য গার্ডিয়ান
কেএম