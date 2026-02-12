চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে এগিয়ে দাঁড়িপাল্লা
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনের ২৩টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে এগিয়ে রয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ড. কেরামত আলী।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টায় শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আশিক আহমেদ আংশিক ফলাফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফলাফলে দেখা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনের ২৩টি কেন্দ্রের ফলাফলে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ড. কেরামত আলী (দাঁড়িপাল্লা প্রতীক) পেয়েছেন ২৫ হাজার ৩ ভোট। অন্যদিকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শাহাজান মিঞা (ধানের শীষ প্রতীক) পেয়েছেন ২১ হাজার ৩২৯ ভোট। ২৩ কেন্দ্রে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২৬ হাজার ৯৫৫। আর ‘না’ ভোট পড়েছে ১৬ হাজার ৯৯৩ ভোট।
