নওগাঁয় ধর্ষণ মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
নওগাঁর পত্নীতলায় কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণের মামলায় আব্দুস সালাম (৩৮) নামে এক যুবককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টায় নওগাঁর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-২ এর বিচারক জেলা ও দায়রা জজ মো. মেহেদী হাসান তালুকদার এ রায় দেন। মামলার অন্য তিন আসামিকে খালাস দেওয়া হয়েছে। এসময় আসামিরা আদালতে উপস্থিত ছিলেন।
আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আব্দুস সালাম নওগাঁ সদর উপজেলার বর্ষাইল মধ্যপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।
মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ১১ জুলাই বিকেলে আব্দুস সালাম জেলার পত্নীতলা উপজেলার কাদিয়াল বাজারের পশ্চিম পাশ থেকে এক কিশোরীকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় অপহরণ করে নওগাঁ সদর উপজেলার ভবানীপুর দক্ষিণ পাড়া গ্রামের মোজাফ্ফর রহমানের ভাড়া বাসায় আটক রাখেন। সেখানে ওই কিশোরীকে একাধিকবার ধর্ষণ করেন তিনি। ঘটনায় কিশোরীর বাবা পত্নীতলা থানায় মামলা করলে র্যাব অভিযান চালিয়ে ভাড়া বাসা থেকে আসামিকে গ্রেফতার ও ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ঘটনার সত্যতা থাকায় আসামি আব্দুস সালামসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আদালত ১৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামিদের উপস্থিতিতে আব্দুস সালামকে দণ্ড দেন। এছাড়া তিন আসামি বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের খালাস দেন।
সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) অ্যাডভোকেট রেজাউল করিম ও অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী ফাহমিদা কুলসুম উচ্চ আদালতে আপিল করার কথা জানান।
আরমান হোসেন রুমন/এমএন/জেআইএম