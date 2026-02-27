  2. বিনোদন

ঈদের ইত্যাদিতে চমক নিয়ে আসছেন হাবিব

প্রকাশিত: ০৮:৪২ পিএম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হাবিব ওয়াহিদ

ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই উৎসব। আর সেই আনন্দকে আরও বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় দেশের জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ইত্যাদি। প্রতি বছর ঈদের বিশেষ পর্বে গান ও বর্ণাঢ্য পরিবেশনা দর্শকদের মন মাতায়, আর এবারের ঈদেও যেন তার ব্যতিক্রম নেই।

এবারের ঈদ ইত্যাদিতে নিজের নতুন ফ্লেভার নিয়ে হাজির হচ্ছেন তরুণ প্রজন্মের প্রিয় সংগীতশিল্পী হাবিব ওয়াহিদ। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি এককভাবে পরিবেশন করেছেন গান ‘বুঝি নাই তো আগে’, যা এরই মধ্যে দর্শক ও সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে।

গানের কথা লিখেছেন নির্মাতা ও গীতিকার এস এ হক অলিক, এবং সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন হাবিব নিজেই। পূর্ববর্তী বছরের ঈদে হাবিব ও প্রীতম হাসানের দ্বৈতকণ্ঠে গাওয়া গানটি দর্শক ও সমালোচকদের কাছে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। এবার একক পরিবেশনা, দলের সঙ্গে প্রাণবন্ত মঞ্চ এবং দর্শকদের উত্তেজিত প্রতিক্রিয়া-সব মিলিয়ে গানটি শ্রোতাদের মনে দ্রুত জায়গা করে নিচ্ছে।

ঈদ ইত্যাদির মঞ্চে হাবিব ও তার দল দর্শকদের সঙ্গে গানকে একাত্ম করেছেন। দর্শকরা গানের সঙ্গে সম্পূর্ণন হয়ে মঞ্চের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন, এমনকি গান শুনেই শিল্পীর সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন। এই প্রতিক্রিয়াই প্রমাণ করে, এবারের গান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে যাচ্ছে।

বার্ষিক এই বিশেষ পর্বটি সম্প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি), ঈদের পরদিন রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর। অনুষ্ঠানটি রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনা করেছেন বরেণ্য নির্মাতা হানিফ সংকেত। নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।

হানিফ সংকেত ও হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে অন্যান্যরা।

প্রতিবারের মতো এবারও গান, মঞ্চ পরিবেশনা এবং দর্শক প্রতিক্রিয়া একত্রিত হয়ে প্রমাণ করেছে- হাবিব শুধু সংগীত পরিবেশন করছেন না, তিনি তরুণ প্রজন্মকে উদ্দীপিত ও মাতিয়ে তুলছেন। ‘বুঝি নাই তো আগে’ গানটি তাই এবারের ঈদ ‘ইত্যাদি’র অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

এই ঈদে হাবিব ওয়াহিদের গান নিয়ে দর্শকরা যেন নতুন উচ্ছ্বাস ও আনন্দের অংশীদার হতে পারেন, সেজন্য পুরো অনুষ্ঠানটিই সাজানো হয়েছে আবেগ, সংগীত এবং সামাজিক মিলনের ছোঁয়ায়। গানটি শুধুমাত্র বিনোদন দিচ্ছে না, বরং তরুণদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলছে-যা বাংলার আধুনিক সংগীতের ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করছে।

