প্রাণ ডেইরি সেন্টারের ইনচার্জের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা

জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
পাবনার চাটমোহরে প্রাণ ডেইরি মাদার সেন্টারের ইনচার্জ সিরাজুল ইসলামের ওপর হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে।

রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে প্রাণ ডেইরির মাদার প্রতিষ্ঠান প্রাণ-আরএফএলের সেন্ট্রাল প্রোটেকশন অফিসার শরিফুল ইসলাম বাদী হয়ে চাটমোহর থানায় মামলাটি করেন।

মামলায় দুজন ভেজাল দুধ সরবরাহকারীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন পাবনার ভাঙ্গুড়া উপজেলার ভবানীপুর এলাকার মৃত খোরশেদ মোল্লার ছেলে আবুল কালাম আজাদ (৪৮) ও একই উপজেলার ভাঙ্গুড়া বাজারের মৃত ধনি উল্লাহর ছেলে আবুল কালাম আজাদ (৫০)। তারা দুজনই চাটমোহর গুনাইগাছার প্রাণ ডেইরি মাদার সেন্টারে দুধ সরবরাহ করতেন।

এর আগে শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে উপজেলার গুনাইগাছা সেন্টারের পাশে চাটমোহর-বাঘাবাড়ি মহাসড়কে হামলার ঘটনা ঘটে। প্রাণ ডেইরি মাদার সেন্টারের ইনচার্জ সিরাজুল ইসলামকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয়।

মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে চাটমোহর গুনাইগাছা প্রাণ ডেইরি মাদার সেন্টারের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার শরীফ উদ্দিন তরফদার বলেন, ‌অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানাই।

চাটমোহর থানার ওসি মঞ্জুরুল আলম বলেন, ‘একটি মামলা হয়েছে। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার চেষ্টাসহ অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।’

