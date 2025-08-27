প্লাস্টিকের বোতলের বিনিময়ে মিলছে গাছের চারা

প্লাস্টিকের বোতলের বিনিময়ে মিলছে গাছের চারা
যশোরে প্লাস্টিকের বোতলের বিনিময়ে গাছের চারা বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ঐক্য-বন্ধন। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুরে মণিরামপুর উপজেলার পলাশী রাজবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যতিক্রমী এ আয়োজন করা হয়।
আয়োজকরা জানান, টিফিনের টাকায় পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ঐক্য-বন্ধন’-এর সচেতনমূলক কার্যক্রমের আওতায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের থেকে প্লাস্টিকের বর্জ্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের উপহার দেওয়া হচ্ছে ফলদ, বনজ ও ওষুধিসহ নানা প্রজাতির গাছ। বাজারের নানা পণ্য ব্যবহারের ফলে আমাদের বসতবাড়ির আশপাশে প্লাস্টিকের বোতল ও ভাঙা অংশ জমে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। শিশুরা বাড়ির আশপাশ থেকে এসব বর্জ্য কুড়িয়ে এনে তার বিনিময়ে একটি করে গাছ নিচ্ছে। এমন আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষক ও স্থানীয়রা। এদিন শিক্ষার্থীদের মাঝে ফলদ বনজ ওষুধি ২০০টি বিভিন্ন রকমের গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
পলাশী রাজবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অভি হোসেন জানায়, ‘আমরা বইয়ে পড়েছি বাগান করতে হবে। কিন্তু কখনও গাছ নিজ হাতে লাগাইনি। এবার নিজ হাতে গাছ লাগাবো। গাছের পরিচর্চা করব।’
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আফরোজা পারভীন বলেন, ‘ঐক্য-বন্ধন যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা সত্যি ব্যতিক্রমী। এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায় না। আমরা তাদের সাফল্য কামনা করি।’
ঐক্য-বন্ধনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহমুদুল হাসান জানান, ‘বাজারের নানা পণ্য ব্যবহারের ফলে আমাদের বসতবাড়ির আশপাশে প্লাস্টিকের বোতল ও প্লাস্টিকের মোড়ক জমে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। আমরা চেয়েছি শিশুরা বাড়ির আশপাশ থেকে এসব বর্জ্য কুড়িয়ে এনে আমাদের কাছে জমা দেওয়ার বিনিময়ে গাছ উপহার পাক। সেই কাজের অংশ হিসাবে আমাদের এই উদ্যোগ।
মিলন রহমান/আরএইচ/জিকেএস