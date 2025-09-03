  2. দেশজুড়ে

বরিশাল

বাল্যবিয়ের আয়োজনে ভ্রাম্যমাণ আদালত, বর-কানের বাবার জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বরিশালের গৌরনদীতে ভুয়া জন্মসনদ দিয়ে বিয়ের আয়োজন করায় বর ও কানের বাবাকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের বড় দুলালী গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেহেদী হাসান।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, বড় দুলালী গ্রামের মোস্তফা খোন্দকারের অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া (১৬) মেয়ের সঙ্গে একই উপজেলার হোসনাবাদ গ্রামের হারুন মৃধার ছেলে অহেদ হোসেনের বিয়ের দিন ধার্য ছিল। এনিয়ে বুধবার কনের বাড়িতে বিয়ের সব আয়োজন চলছিল। বর-কনেপক্ষের আত্মীয়রা কনের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এরমধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে ভ্রাম্যমাণ আদালত কনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান পরিচালনাকারী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মেহেদী হাসান বলেন, ‘বাল্যবিয়ের খবর পেয়ে কনের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভুয়া জন্মসনদ তৈরির বিষয়টি কনের বাবা ও বর স্বীকার করায় বর ও কনের বাবাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।’

