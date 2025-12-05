খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় জবিতে দোয়া মাহফিল
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও দেশের সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বাদ জুমা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে এ দোয়ার আয়োজন করা হয়।
দোয়ায় অংশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, ‘সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরেই আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবায়নের অন্তিম মুহূর্তে তিনি অসুস্থ হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছেন। আমরা তার সুস্থতা কামনা করছি, যাতে তিনি নতুন বাংলাদেশ ও আমাদের স্বপ্নের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বিনির্মাণে নেতৃত্ব দিতে পারেন।’
এসময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোশাররফ হোসেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তাজাম্মুল হক, রেজিস্ট্রার, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।
