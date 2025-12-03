  2. দেশজুড়ে

মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দেশে ফিরতে পারবেন না ৬ ভারতীয়

প্রকাশিত: ০২:৪৭ পিএম, ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএসএফের পুশ ইন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের পর আটক গর্ভবতী ভারতীয় নারী সোনালী খাতুনসহ ছয়জন আদালত থেকে জামিন পেলেও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া নিজ দেশে ফিরতে পারবেন না।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) আদালতে হাজিরা শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট একরামুল হক পিন্টু।

তিনি জানান, মামলাটি এখনো বিচারাধীন থাকায় আদালত তাদের দেশে ফেরার অনুমতি দেননি। ফলে জামিনে মুক্ত হলেও তাদের বাংলাদেশেই অবস্থান করতে হবে।

এর আগে ১ ডিসেম্বর শুনানি শেষে চাঁপাইনবাবগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (তৃতীয় আদালত) মো. আশরাফুল ইসলাম ছয় ভারতীয়ের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। ওই রাতেই তারা চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে বের হয়ে আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। তবে দেড় ঘণ্টা পর পুলিশ আবারও তাদের হেফাজতে নেয়।

পরে ২ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশে আসামিদের জিম্মায় নেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার নয়াগোলা এলাকার বাসিন্দা ফারুক হোসেন। আজ সকালে নিয়মিত হাজিরা শেষে তারা আবারও আত্মীয়ের বাসায় ফিরে যান।

নিজ দেশে ফিরতে না পারায় হতাশা প্রকাশ করেছেন তারা। আদালতের মামলাটি নিষ্পত্তি হলে দ্রুত ভারতে ফেরার আকুতিও জানিয়েছেন ছয় ভারতীয় নাগরিক।

ভারতীয়রা হলেন- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার পাকুরের দানিশ শেখ (২৮), তার স্ত্রী সোনালি বিবি (২৬), সুইটি বিবি (৩৩) ও তার দুই সন্তান, মো. কুরবান দেওয়ান (১৬)। এছাড়াও সুইটি বিবির আরেক সন্তান মো. ইমাম দেওয়ান (৬) ও সোনালী বিবির সন্তান সাব্বির শেখ (৮) কারাগারে বন্দি থাকলেও মামলা আসামি ছিলেন না।

গত ২০ আগস্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের আলীনগর থেকে ওই ৬ ভারতীয়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের কুড়িগ্রামের একটি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পুশইন করে বিএসএফ। পরে তাদের বিরুদ্ধে সীমান্তে অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দায়েরের পর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। তবে ওই ছয়জনের মধ্যে দুইজন শিশু হওয়ায় মামলায় তাদের আসামি করা হয়নি।

সোহান মাহমুদ/এনএইচআর/জেআইএম

