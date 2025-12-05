সিলেটে ‌‘চোর সন্দেহে’ প্রতিবন্ধী যুবককে গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতন

সিলেটে ‘চোর সন্দেহে’ প্রতিবন্ধী যুবককে গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতন
সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে চোর সন্দেহে এক প্রতিবন্ধী যুবককে গাছে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) উপজেলার দক্ষিণ বুড়দেও গ্রামে এ ঘটনায় ঘটে। নির্যাতনের ঘটনায় শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ভোরে অভিযান চালিয়ে আরফান মিয়া (৪৩) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ।
নির্যাতনের শিকার প্রতিবন্ধী যুবক জালাল মিয়া (২৪) দক্ষিণ বুড়দেও গ্রামের মৃত আকবর মিয়ার ছেলে। অভিযুক্ত আরফান মিয়া উপজেলার দক্ষিণ বুড়দেও গ্রামের হাজি ওসমান আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় প্রতিবন্ধী জালাল মিয়াকে নিজ বাড়ির পুকুর পাড় থেকে ডেকে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে মারধর করা হয়। পরে থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জালাল মিয়াকে আটক করে নিয়ে আসে। তবে ওই যুবক জানান, তিনি চুরি করেননি এবং মিথ্যা সন্দেহে তাকে নির্যাতন করা হয়েছে। পরে রাতেই নির্যাতনের শিকার জালাল মিয়ার মা শিরিয়া বেগম থানায় একটি অভিযোগ করেন। আহত জালাল মিয়াকে কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।
এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে আজ ভোরের দিকে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরফান নামের একজনকে আটক করে পুলিশ।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন শেখ বলেন, ‘আমরা চোর আটক হয়েছে জেনে ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রতিবন্ধী যুবককে থানায় নিয়ে আসি। আনায় নিয়ে আসার পর সে জানায়, একসময় খারাপ কাজ করলেও চুরির ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। পরবর্তীতে সে জানায় তাকে গাছে ঝুলিয়ে রেখে মারধর করা হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘নির্যাতনের জালাল মিয়ার মা থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতেই সকালে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়েছে।’
আহমেদ জামিল/এসআর/এমএস