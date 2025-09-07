আমদানি করা কাঁচামরিচের ট্রাকে মিললো পিস্তল-গুলি
যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে আমদানিকৃত ভারতীয় কাঁচামরিচবাহী ট্রাক থেকে একটি এয়ার পিস্তল ও ৯৩ পিস এয়ারগুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি। এ ঘটনায় ভারতীয় ট্রাকের চালক ও হেলপারকে আটক করা হয়েছে।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে বেনাপোল আইসিপি কার্গো ইয়ার্ড টার্মিনালের আমদানি-রপ্তানি মেইন গেট থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- ভারতীয় নাগরিক জাসপাল সালুজার ছেলে ট্রাকচালক গুরজীত সালুজা (৩১) ও মালকিয়া নাওয়াদির ছেলে হেলপার রাম দাস নাওয়াদি (২৪)। তারা দুজনই ভারতের মধ্য প্রদেশের বিতুল জেলার চন্দ্র শিকড় ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা।
বিজিবি জানায়, যশোর ব্যাটালিয়ন ৪৯ বিজিবির হাবিলদার মো. জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে একটি টহল দল ভারতীয় একটি ট্রাকে (সিজি-০৪পিইউ-৫২৮৮) তল্লাশি চালায়। এসময় ট্রাক থেকে একটি এয়ার পিস্তল ও ৯৩টি এয়ারগুলি উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে আটকরা জানিয়েছেন, প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে কাঁচামরিচবাহী ট্রাক নিয়ে এসেছেন। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ভারতের স্থানীয় বাজার থেকে এয়ার পিস্তলটি কিনেছেন তারা।
জানা যায়, আটক ট্রাকের কাঁচামরিচের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান ঢাকার শিমু এন্টারপ্রাইজ। এর সিএন্ডএফ এজেন্ট ওমর অ্যান্ড সন্স। আটক ভারতীয় নাগরিকদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
যশোর ৪৯ বিজিবির সহকারী পরিচালক সোহেল আল মুজাহিদ জানান, গোপন সংবাদের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি আমদানিকৃত একটি পণ্যবাহী ট্রাকের ড্রাইভার একটি পিস্তল বহন করে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করেছেন। পরে পণ্যবাহী ট্রাক তল্লাশি করে একটি এয়ার পিস্তলসহ কিছু গুলি জব্দ করা হয়েছে। মামলা দিয়ে আটক চালক ও হেলপারকে বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
